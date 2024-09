La duna di ponente ostruisce la foce del canale Fosso di Guardia a Donnalucata

In caso di pioggia l’acqua non potrebbe defluire verso il mare inondando, invece, strade ed abitazioni. A manifestare serie preoccupazioni sono i residenti ed i villeggianti di via Agrigento, a Donnalucata, e della vicina via del Palo Rosso. Sono residenti e villeggianti che da diversi anni si rivolgono agli enti pubblici come il Comune di Scicli, il Consorzio di bonifica numero 8 di Ragusa ed il Consorzio Agro di Donnalucata. Il nulla se non estemporanei interventi che poco hanno a che fare con il mantenimento di uno stato di sicurezza per i luoghi, particolarmente apprezzati dal punto di vista turistico.

Ora un nuovo appello che ha un fondo di denuncia.

“Sono enti pubblici che avrebbero dovuto prendersi cura del sito, cioè del Canale di gronda di contrada Fondo Coppa, ma tutto rimane insoluto e inascoltato e col passare del tempo anzi peggiora. Il pericolo deriva dal fatto che l’avanzamento della duna di ponente sta chiudendo completamente la foce del canale di gronda, e ciò impedirà il regolare deflusso dell’acqua a mare. L’accumulo di acqua alla foce impedirà il deflusso nel canale delle acque che provengono da Palo Bianco, Palo Rosso e via Agrigento e la piena non trovando altre vie risalirà di conseguenza attraverso gli stessi canali con conseguente allagamento dei bassi e dei terreni adiacenti, facendo il percorso inverso. Se qualcuno è nelle possibilità di esaminare il caso, rendendosi conto personalmente della situazione, potrà valutare se l’allarme da noi denunciato è eccessivo o è valido.

Intanto per i giorni che verranno, in caso di pioggia, speriamo nella protezione divina ed eventualmente nelle idrovore dei pompieri”.

Il Consorzio di Bonifica numero 8 di Ragusa si dice estraneo agli sversamenti di acqua lungo il canale.

“L’ente ha solo in carico dalla Regione la pulizia ed il mantenimento del canale di Fosso di Guardia – spiegano dalla sede periferica di contrada Spinasanta – non sono previsti scarichi di acqua in quel sito e non ne avvengono. Con il poco personale in forza al Consorzio siamo riusciti a fare ripulire il sito dalle erbacce cresciuto al suo interno”.

Dal Comune di Scicli l’assessore all’ambiente ed alle manutenzioni, Enzo Giannone, assicura che si prenderà in carico la questione, quella legata al livello della duna di ponente.

“Investirò del problema la Capitaneria di porto di Pozzallo perchè debbono arrivare da esse le autorizzazioni per il livellamento della duna necessario per liberare la foce del canalone e permettere all’acqua di defluire in caso di piogge allontanando le preoccupazioni dei residenti e dei villeggianti di via Agrigento e delle zone limitrofe” afferma l’assessore Enzo Giannone. Negli anni passati si è lavorato in questo senso, rimodellando la duna e garantendo il normale deflusso delle acque.

© Riproduzione riservata