La droga nascosta nella stampante. Un arresto a Ragusa

Uno spacciatore è stato arrestato dalla polizia di Ragusa. Gli agenti hanno notato un movimento sospetto di due giovani in una stradina di Ragusa. Poi, uno di loro si è allontanato rapidamente in auto ma è stato bloccato dagli agenti. Durante il controllo, il giovane passeggero è stato trovato in possesso di due pezzi di hashish distintamente confezionati in carta stagnola. Il suo comportamento insofferente ha spinto gli agenti a effettuare una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione. All’interno della camera da letto, nascosto in una stampante, è stato rinvenuto un altro pezzo di hashish del peso di 52.7 grammi. In camera sono stati anche trovati un bilancino di precisione funzionante e materiali per il confezionamento, tra cui carta alluminio e cellophane.

LA PERQUISIZIONE



La perquisizione è stata estesa alla cantina dell’abitazione, dove è stato scoperto un ulteriore pezzo di hashish di 47.7 grammi, suddiviso in vari involucri. Sono stati rinvenuti anche un coltello da cucina contaminato con sostanza stupefacente e altri materiali per il confezionamento.

Le circostanze del ritrovamento hanno suggerito che la droga fosse destinata all’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata