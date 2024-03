La domenica delle palme a Ragusa Superiore e Ibla. FOTO

Con la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme ha avuto inizio stamani la Settimana Santa, cuore di tutto l’anno liturgico, che sarà celebrata in tutte le chiese e le parrocchie della Diocesi. Ha celebrato a Ragusa superiore il vescovo monsignor Giuseppe La Placa.

Alle 10.45 in piazza Matteotti benedizione delle palme e dei ramoscelli d’ulivo e poi processione sino alla cattedrale San Giovanni Battista dove il vescovo ha presieduto il solenne pontificale.

Iniziative anche a Ragusa Ibla

“Non si può che continuare a essere costernati e addolorati dinanzi a tanti morti e a tanta distruzione, ma come cristiani dobbiamo essere fiduciosi e speranzosi: Gesù Cristo è morto sì, ma è risorto. Lui è il Signore di tutto e di tutti ed è il principe della pace. Ci stringeremo con più ardore a Lui che ha in mano tutto, anche i cuori dei cosiddetti potenti del mondo. Ci impegneremo a vivere, già nel nostro piccolo, una vita da cristiani autentici per superare con amore le piccole e grandi guerre che ogni giorno dobbiamo affrontare”. Così il parroco del duomo di San Giorgio a Ragusa, il sacerdote Pietro Floridia, durante la benedizione delle palme e dei ramoscelli d’ulivo e prima della processione verso la chiesa Madre che, questa mattina, ha fatto registrare una presenza straordinaria di fedeli. La cerimonia ha dato ufficialmente il via ai riti della Settimana santa nella città antica. Padre Floridia, con il piviale cerimoniale, ha poi voluto mettere in rilievo che “l’evento gioioso iniziale di questi riti è rappresentato dalla domenica delle Palme che ci introduce alla Passione ma che, allo stesso tempo, ci proietta verso la Resurrezione”.

la foto riferita a Ragusa Superiore è di Salvo Bracchitta

