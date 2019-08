La denuncia: degrado del parco di corso Vittorio Veneto a Pozzallo, la vasca con gli animali quasi senz'acqua. FOTO - Ragusa Oggi

La denuncia: degrado del parco di corso Vittorio Veneto a Pozzallo, la vasca con gli animali quasi senz’acqua. FOTO

Queste foto ci sono state inviate da una nostra lettrice: il parco in corso Vittorio Veneto a Pozzallo versa in gravi condizioni di degrado. In particolare, la vasca che ospita alcune tartarughe e alcune papere, è quasi senz’acqua.

Stringe il cuore vedere una povera papera accovacciata sull’asfalto asciutto.

Ci chiediamo se non sia il caso di intervnire al più presto, date le circostanze: gli animali, infatti, potrebbero morire o comunque subire gravi danni anche a causa del forte caldo di questi giorni.