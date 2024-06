La danza nel cuore. Il ballerino sciclitano Bruno Garibaldi tra i diplomati della Scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala

E’ l’anno, il 2024, che segna un importante momento formativo per il giovane ballerino sciclitano Bruno Garibaldi, 19 anni. Con il diploma alla Scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala si aprono orizzonti importanti nel mondo del professionismo in una disciplina dalle grandi opportunità. Formatosi alla scuola di danza “Atelier della Danza”, diretta dalla Maestra Sonia Occhipinti, ha mostrato subito il talento del grande artista, doti che ha confermato nel frequentare l’Accademia milanese con grande sacrificio e grande impegno. Per la Maestra Sonia Occhipinti, da decenni insegnante e ballerina dalla grande passione, è un primo traguardo. Il suo allievo è riuscito in quello in cui sperava lei ed in quello che sperava lui pur in giovane età.

La scalata del talentuoso Bruno Garibaldi.

Fin dai primi esordi l’insegnante Sonia Occhipinti ha intuito le doti del ragazzo. Così nel 2019 decide di farlo partecipare ad uno stage a Catania. Allora l’esclamazione del Maestro Rosaci, “questo ragazzo è un talento”, fa sognare il duo Maestra-Allievo. Entrambi non sognano invano. Qualche settimana dopo Elisa Scala, docente stabile dei Corsi Accademici della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala di Milano, chiede di conoscere Bruno e l’armonia della sua danza. Un successo: per lui l’opportunità non comune di partecipare all’evento Danza in Fiera, il più grande in Italia. Al ballerino sciclitano viene assegnata una borsa di studio ed oltre a questo riconoscimento arrivano gli apprezzamenti di importanti Maestri di danza. L’obiettivo, nonostante ciò, è entrare all’Accademia di danza del Teatro alla Scala. Lo vuole Sonia Occhipinti, lo cerca il giovanissimo Bruno Garibaldi. Alla fine arriva l’audizione sperata e con essa si aprono le porte della prestigiosa scuola. Sacrifici, gioia, impegno e doti in un mix di successo per il ballerino. A lui si schiude un roseo avvenire che lo porterà a calcare i palcoscenici mondiali dopo la prima tappa che lo ha portato al diploma nella prestigiosa scuola milanese.

