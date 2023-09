La crisi del commercio: chiude H&M a Modica (e Palermo). Lavoratori e sindacati preoccupati

La crisi economica tocca sempre più anche i centri commerciali. A Ragusa vari negozi all’interno dei centri commerciali hanno già chiuso. Adesso tocca anche a Modica dove ha chiuso il negozio H&M che era presente al centro commerciale La Fortezza. Chiusura di un altro negozio della catena anche a Palermo.

La Uiltucs (Unione Italiana Lavoratori del Turismo, Commercio e Servizi) regionale ha reso noto questo avvenimento e sta già lavorando per cercare soluzioni che possano salvaguardare i lavoratori coinvolti.

La notizia è stata resa pubblica da Ida Saja, segretario generale della Uiltucs Sicilia, che ha dichiarato: “Abbiamo appreso informalmente questa notizia che rappresenta un duro colpo per il commercio siciliano. Stando alle prime informazioni, i punti vendita destinati alla chiusura si trovano nel centro commerciale La Torre a Palermo e a Modica.”

Sono ben 25 i lavoratori coinvolti dalla decisione di H&M, a cui si aggiunge l’indotto legato all’attività dei punti vendita. La prospettiva di perdere così tanti posti di lavoro ha generato una forte preoccupazione tra i sindacati e i lavoratori.

Il segretario generale Saja ha continuato dichiarando: “C’è una fortissima preoccupazione per la tenuta dei livelli occupazionali. Attendiamo la comunicazione ufficiale da parte di H&M per intervenire con l’obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro. Riteniamo che possano esserci alcune condizioni che consentano di aprire uno spiraglio in questa situazione difficile.”

Il sindacato ha espresso una forte preoccupazione per la decisione di H&M e sta già lavorando per trovare soluzioni che possano preservare i livelli occupazionali coinvolti nella chiusura dei punti vendita. Saja ha affermato: “Si tratta di una vertenza che coinvolge complessivamente quattro punti vendita a livello nazionale, ma due di questi si trovano in Sicilia. Ci siamo subito attivati in attesa dell’avvio formale della procedura, con l’obiettivo di provare a ottenere la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali coinvolti.”