La comunità tunisina e la cittadina di Acate in lutto: Aymen bin Al-Hai-Amma muore a 35 anni

Acate in lutto per la morte di Aymen bin Al-Hadi-Ammar, un giovane operaio di 35 anni. Il giovane, che lavorava come operaio in un’azienda agricola della zona, avrebbe accusato un malore e sarebbe morto poco dopo il ricovero in ospedale.

Aymen era originario della Tunisia, era nato nella cittadina di Sidi Alwan. Il giovane viveva da tempo in Italia. Aveva perso il padre e con il suo lavoro sosteneva la madre e il fratello più piccolo, che vivevano in Tunisia.

La salma di Aymen si trova nell’obitorio dell’ospedale di Vittoria, in attesa delle procedure di rimpatrio. Il governo tunisino prevede il rientro in Italia delle salme dei propri connazionali morti in altri stati. Le procedure e i costi sono seguiti direttamente dal Consolato. Appena le procedure legali saranno completate si svolgerà il rito funebre secondo il rito islamico: il corpo verrà lavato e avvolto in un lenzuolo, poi si svolgerà la preghiera collettiva per il defunto (Salat al-Janazah). Il rito si terrà martedì alle 11,30 presso l’ospedale di Vittoria e sarà curato dall’associazione islamica Al – Rahman di Comiso.

