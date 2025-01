La Ciavorella basket Scicli viaggia a gonfie vele. Nel campionato regionale DR3 si conferma al vertice della classifica

E’ una delle squadre più in forma del campionato per voglia di fare, per capacità legate a grande esperienza di atleti e coach, per intenti che vogliono portarla a mantenere il primato di alta classifica. Nell’ultima sfida disputata presso il Geodetico di Jungi, la formazione sciclitana ha surclassato gli avversari con un netto 96 a 44, dando una prova di forza che ha ulteriormente consolidato la sua posizione al vertice della classifica. Sin dalle prime battute del match, la Ciavorella ha imposto il proprio ritmo con un gioco veloce, fluido e preciso che ha lasciato poco spazio alle iniziative dei Vipers. La difesa aggressiva, orchestrata con grande attenzione e intensità, ha impedito agli avversari di trovare continuità offensiva, bloccando ogni tentativo di costruzione del gioco. Dall’altra parte del campo, la transizione rapida e i contropiedi letali hanno fatto la differenza, trasformando ogni recupero palla in punti preziosi. Uno degli aspetti più positivi del match è stato il coinvolgimento di tutta la rosa. Tutti gli atleti della Ciavorella sono andati a segno, dimostrando la grande profondità e compattezza della squadra. Questo fattore è il riflesso di un lavoro collettivo eccellente e di una chimica di squadra costruita con impegno e dedizione.

La vittoria contro i Vipers rafforza la posizione della Ciavorella in vetta alla classifica e rappresenta un ulteriore segnale di forza della formazione sciclitana.

Questi i parziali di gara:(24-9), (33-15), (20-9), (19-11).

I tabellini:

Ciavorella: Andrea Iacono (11 punti), Lorenzo Lauretta (2 punti), Simone Pavone (8 punti), Vincenzo Sammito (9 punti), Andrea Candoni (24 punti), Enrico Lorefice (6 punti), Giorgio Lorefice (2 punti), Antonio Giannone (2 punti), Ignazio Piccione (8 punti), Giuseppe Ugo (12 punti), Mattia Grimaldi (6 punti), Angelo Ventura (6 punti).

