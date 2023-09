La chiesa di Modica in cammino nel Sinodo

Incontro presso la Domus S. Petri a Modica tra i rappresentanti delle parrocchie della città sulla tematica del Sinodo della Chiesa Cattolica. Un momento importante di condivisione e discussione, il segno della partecipazione attiva della comunità cattolica locale a un processo significativo come il Sinodo, che coinvolge non solo la Diocesi di Noto ma anche tutte le diocesi d’Italia.

Il Sinodo è un percorso volto a promuovere la comunione, la partecipazione e la missione all’interno della Chiesa, con un’attenzione particolare ai temi attuali e alle sfide della modernità. Gli argomenti che verranno affrontati nei tavoli sinodali cittadini, come il ruolo delle donne nella Chiesa, la ministerialità comune e l’integrazione dell’educazione religiosa con la modernità, sono di grande rilevanza per la comunità cristiana.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

I prossimi appuntamenti, compresa l’apertura dei tavoli sinodali nei vicariati il 21 settembre, offriranno ulteriori opportunità per il coinvolgimento e il confronto all’interno della Chiesa locale. Questo processo di “sinodalità” è un modo importante per esprimere la natura della Chiesa come comunità in ascolto, aperta al dialogo e orientata alla missione.

La partecipazione del Presidente del comitato nazionale del Cammino sinodale della Chiesa italiana, Mons. Erio Castellucci, nell’incontro a Pozzallo il 20 settembre aggiunge un ulteriore elemento di rilevanza a questo processo di discernimento e discussione. La Chiesa continua a dimostrare la sua volontà di ascoltare e coinvolgere attivamente la sua comunità in un cammino comune.