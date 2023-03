La candidatura del grillino Firrincieli e la svolta a Sinistra

Si è tenuta a Ragusa la conferenza stampa di presentazione della coalizione progressista che sosterrà la candidatura a sindaco di Sergio Firrincieli. L’incontro si è svolto nella sala del ristorante Circolo Italia in piazza San Giovanni ed è stato l’occasione per presentare i vari partiti politici che hanno scelto di unirsi per sostenere il candidato presentato dal Movimento 5 Stelle.

Presenti all’incontro, oltre a Firrincieli, anche la deputata regionale Stefania Campo per il Movimento 5 Stelle, il senatore Gianni Battaglia per Articolo Uno, Angelo Rinollo per Sinistra Italiana, Gabriella Elia per Europa Verde e Aldo Bertolone per Equità Territoriale.

Queste le dichiarazioni di Firrincieli: “Oggi presentiamo tutte le liste a supporto della mia candidatura a sindaco, e che scendono dunque in campo assieme al Movimento 5 Stelle. Sono tutte le sigle di Sinistra. Abbiamo un progetto in mente per questa città che debba parlare di inclusione, debba parlare di accessibilità, debba parlare ai fragili e quindi siamo qui oggi siamo a dare le nostre intenzioni di programma alla città. Ci aspettiamo un grandissimo riscontro da parte dei cittadini ragusani e speriamo insomma di poter raggiungere il risultato che tutti ci auspichiamo per l’interesse della città”. foto di Salvo Bracchitta