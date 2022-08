La Camera di Commercio molla la Fiera Agricola Mediterranea. Niente soldi, denigrata un’eccellenza. Si tenta una mini edizione ma ancora in forse

Ed ecco i primi nodi che vengono al pettine dopo che si è proceduto alla divisione della Camera di Commercio del Sud Est con l’accorpamento della Camera dI Commercio di Ragusa con quella di Trapani e di altre provincie. Una situazione su cui ancora è in corso una battaglia legale. Ma intanto i primi effetti deleteri. La Camera di Commercio abbandona quella che è stata la sua figlia, la vetrina d’eccellenza del territorio ibleo in fatto di agroalimentare e zootecnia. Su scelta, a quanto pare commissariale, si è deciso di non finanziare la Fam, la nota Fiera Agricola Mediterranea che era in programma per fine settembre. La notizia stamani corre già tra la bocca degli allevatori iblei e tra i rappresentanti delle associazioni di categoria. La Fiera non è finanziata, la macchina organizzativa è praticamente ferma e dunque quasi sicuramente è destinata a saltare.

In verità si sta tentando una virata con in prima linea il Comune dI Ragusa, in particolar modo l’Assessorato allo Sviluppo Economico, e l’Associazione Allevatori che fa capo al fallito Consorzio Allevatori. Un tentativo estremo, a cui dovrebbero dare una mano anche Coldiretti, Distretto Lattiero Caserario e altre organizzazioni di categoria, con l’obiettivo di realizzare una mini edizione della Fiera, sperando in tempi migliori. Ma al di là di tutto resta una vicenda che diventa assurda. Come può la Camera di Commercio abbandonare una manifestazione di cosi’ grande importanza ed interesse, rimasta, per volontà politica, figlia minore rispetto ad altre manifestazioni regionali magari nate anche dopo e su cui, invece, si è puntato con cospicui finanziamenti (un esempio su tutti la fiera mediterranea del cavallo… tanto cara al presidente Musumeci).

Eppure c’era tanta attesa per questo evento di respiro non solo regionale ma anche nazionale che, con gli strumenti a disposizione e con la caparbietà di alcuni funzionari dirigenti della stessa Camera di Commercio, ha finora suscitato enorme interesse. Quale logica si nasconde dietro a questo assurdo stop da parte dell’ente camerale? Intanto oggi pomeriggio si svolgeranno delle riunioni per capire se, e in che tempi e con quali risorse, si riuscirà ad organizzare un’edizione più piccola.