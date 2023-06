La biblioteca di Vittoria diventerà hi-tech

La biblioteca comunale di Vittoria è destinata a diventare un punto di riferimento culturale e sociale grazie all’approvazione della mozione di indirizzo proposta da Gioventù Nazionale. La mozione, presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, prevede una serie di interventi che mirano a migliorare l’efficienza e l’utilizzo della biblioteca, rendendola un luogo più accogliente e funzionale per i cittadini.

Tra le richieste avanzate dalla mozione, una delle più importanti riguarda l’estensione degli orari di apertura della biblioteca. Gioventù Nazionale chiede che la biblioteca sia aperta tutti i giorni feriali con orario continuato, in modo da renderla accessibile a tutti i cittadini che desiderano utilizzare i servizi offerti.

Un’altra richiesta importante riguarda il ripristino della rete wireless, che permetterà agli utenti di accedere ad internet durante la loro permanenza in biblioteca. Inoltre, Gioventù Nazionale chiede al Comune di potenziare il servizio attraverso l’acquisto di attrezzature tecnologiche all’avanguardia e di provvedere al potenziamento del sistema di riscaldamento, rendendo così la biblioteca un luogo confortevole per gli utenti.

La mozione prevede anche la ricerca di nuovi locali per la biblioteca, al fine di garantire una maggiore efficienza e funzionalità dell’edificio. Inoltre, Gioventù Nazionale chiede che la biblioteca sia messa a disposizione per il progetto di alternanza scuola-lavoro, in modo da offrire ai giovani studenti la possibilità di acquisire nuove competenze ed esperienze.

Infine, la mozione propone di promuovere eventi culturali e itineranti di ogni genere, valorizzando così la biblioteca come luogo di incontro e di scambio culturale. In questo modo, la biblioteca diventa un punto di riferimento per la vita culturale cittadina e un luogo in cui i cittadini possono incontrarsi e condividere le proprie passioni.

L’approvazione della mozione è stata accolta con entusiasmo da parte della Gioventù Nazionale, che ha lavorato duramente per promuovere i propri obiettivi. I rappresentanti del movimento giovanile si dicono soddisfatti del risultato ottenuto, ma non si fermeranno qui: continueranno a vigilare affinché l’impegno preso venga portato a termine e la biblioteca diventi un luogo accogliente e funzionale per tutti i cittadini di Vittoria.