La band iblea “Blinding Sunrise” che suona melodic metalcore sarà al Riyadh Season in Arabia Saudita

Italia è una terra di talenti e la band Blinding Sunrise ne è un esempio lampante. La band, composta da cinque vittoriesi e un ragusano, sta conquistando il mondo con il loro sound unico, una miscela di melodic metalcore e animazione giapponese.

Nonostante il loro nome possa essere ancora sconosciuto a molti, i Blinding Sunrise stanno riscuotendo un successo internazionale senza precedenti, diventando famosi in tutto il mondo e ricevendo riconoscimenti prestigiosi.

La band è composta da Mattia Giuffrida e Francesca Ereddia alle voci, Matteo Lorefice e Luca Pace alle chitarre, Onofrio Butera al basso e Valerio Macca alla batteria. Il loro ultimo successo è stato la partecipazione al festival annuale di intrattenimento e sport “Riyadh Season” in Arabia Saudita, dove saranno tra i protagonisti del Japan Anime Town, un mega-villaggio dedicato interamente alla cultura degli anime giapponesi. Inoltre, i Blinding Sunrise hanno firmato un contratto con la Avex, una delle più grandi case discografiche giapponesi, per far parte della “Muchoo”, una nuova sezione di questa major che lavora con YouTube.

La band è stata fondata nel 2011 e ha iniziato a farsi conoscere con produzioni proprio nel genere “Melodic Metalcore”. Nel 2013 hanno pubblicato un EP (Cold Like Winter) contenente 5 brani e nel 2015 hanno pubblicato un album (This World Won’t Listen), che gli ha permesso di intraprendere un tour di 10 tappe in Ucraina nel 2017, aprendo i concerti di una band che aveva conquistato il secondo posto nell’edizione 2017 di X Factor-Ucraina.

Ma la vera svolta per la band è arrivata con l’amore per le opening degli anime, ovvero le sigle delle opere di animazione di produzione giapponese. Il loro primo brano riarrangiato è stato “Unravel” dall’anime Tokyo Ghoul, che hanno prodotto completamente, sia a livello audio che visivo, e che hanno caricato su YouTube. Il successo è stato immediato e globale. La loro fama è cresciuta ancora di più con il brano “Black Rover” dell’anime Black Clover, che ha raggiunto un milione di visualizzazioni in pochissimo tempo (oggi più di 5 milioni e mezzo). Il loro canale YouTube vanta oltre 149000 iscritti.

I Blinding Sunrise sono amati e apprezzati da tutti gli appassionati di anime, tanto che in un caso un disegnat