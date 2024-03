Joe Barone: la sua Pozzallo prepara un omaggio per uno dei suoi più illustri cittadini

Il programma non è stato ancora ufficializzato, ma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ci sta lavorando assieme all’amministrazione comunale e in accordo con la famiglia. Venerdì mattina verrà aperta la camera ardente per Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina scomparso ieri dopo un malore che lo aveva colpito in albergo a Bergamo alla vigilia della partita Atalanta – Fiorentina. Avrebbe compiuto oggi 58 anni, era nato a Pozzallo. La sua famiglia si era trasferita 50 anni fa negli States.

IL CORDOGLIO DELLA CITTA’ NATALE

“Pozzallo e l’Italia piange un uomo di grande rilevanza calcistica. Cittadino del mondo, figlio nativo di Pozzallo, che con essa ha sempre mantenuto un rapporto privilegiato. A nome mio e di tutta la comunità pozzallese ci uniamo al dolore della sua amata famiglia che raccoglie oggi il testimone di Joe ricco di valori umani, morali e cristiani, per continuarne la sua opera”, aveva commentato a caldo il sindaco di Pozzallo. Ieri è stata rinviata la seduta del Consiglio comunale, nel ricordo di Joe Barone e si era osservato un minuto di silenzio. Il feretro di Barone dovrebbe arrivare in città giovedì notte. Venerdì mattina, secondo quanto riferisce all’AGI il sindaco di Pozzallo, che però specifica che il programma è ancora in fase di definizione, l’apertura della camera ardente nell’aula consiliare, con chiusura prevista alle 21. Sabato alle 10.30 la messa alla chiesa Madre dove Joe Barone venne battezzato. Al termine della messa, a quanto al momento è dato sapere, il feretro verrà trasferito nella casa di un fratello di Barone per poi raggiungere con un volo privato, assieme ai familiari, New York dove martedì verranno celebrati i funerali.

