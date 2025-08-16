Jazz Fest a Modica. Appuntamento nell’atrio comunale di palazzo San Domenico con “Angelo Adamo 4tet”

Prosegue il calendario promosso da Agimus Ibla Classica International con il Jazz Fest Estate 2025 che ha archiviato, con grande consenso di pubblico e critica, la prima serata nella villa comunale di Pozzallo con Francesco Cafiso e Mauro Schiavone.

Angelo Adamo 4tet protagonista della serata

Domani sera, alle 20, nell’atrio comunale di palazzo San Domenico a Modica si esibirà il quartetto “Angelo Adamo 4tet” composto da Angelo Adamo, Fabio Iacono, Giuseppe Guarrella e Peppe Scucces. Sono quattro artisti di grande valore piuttosto noti al pubblico che con le loro esibizioni renderanno indimenticabile la serata di jazz. In calendario Agimus ha previsto altri tre appuntamenti che si terranno sempre a Modica nel mese di settembre.

Foto: repertorio

