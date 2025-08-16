L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Jazz Fest a Modica. Appuntamento nell’atrio comunale di palazzo San Domenico con “Angelo Adamo 4tet”
16 Ago 2025 12:34
Prosegue il calendario promosso da Agimus Ibla Classica International con il Jazz Fest Estate 2025 che ha archiviato, con grande consenso di pubblico e critica, la prima serata nella villa comunale di Pozzallo con Francesco Cafiso e Mauro Schiavone.
Angelo Adamo 4tet protagonista della serata
Domani sera, alle 20, nell’atrio comunale di palazzo San Domenico a Modica si esibirà il quartetto “Angelo Adamo 4tet” composto da Angelo Adamo, Fabio Iacono, Giuseppe Guarrella e Peppe Scucces. Sono quattro artisti di grande valore piuttosto noti al pubblico che con le loro esibizioni renderanno indimenticabile la serata di jazz. In calendario Agimus ha previsto altri tre appuntamenti che si terranno sempre a Modica nel mese di settembre.
Foto: repertorio
© Riproduzione riservata