Italian Style, la gara Ristoworld Italy aperta agli allievi delle scuole alberghiere e ai professionisti - Ragusa Oggi

Italian Style, la gara Ristoworld Italy aperta agli allievi delle scuole alberghiere e ai professionisti

Condividi su:

Martedì 19 novembre RHS Ristora Hotel Sicilia ospiterà la rassegna internazionale di cucina Italian Style, organizzata da Ristoworld Italy, l’associazione internazionale di cucina, turismo e Made in Italy presieduta dallo chef Andrea Finocchiaro: due concorsi di cucina calda e pasticceria rivolti ai professionisti e alla categoria juniores, riservata gli studenti degli istituti alberghieri, paritari e degli enti di formazione.

Ristora Hotel Sicilia si svolge presso il Centro Commerciale all’Ingrosso della Città di Catania, il polo logistico commerciale più grande della Sicilia, ubicato in posizione strategica rispetto ai più importanti collegamenti viari e ferroviari (Tangenziale di Catania / uscita per aeroporto Fontanarossa). L’area espositiva che ospita la fiera è di circa 8.000 mq, con un’altezza di 9 metri.

Sarà una sfida sul tema regionale “Umbria-Marche”, raccontata in diretta dal direttore di Ristonews Ristoworld, Marcello Proietto di Silvestro.

C’è ancora tempo per partecipare [iscrizioni su www.ristoworld.org, infoline 342 122 3767] e per dimostrare le proprie capacità alla giuria tecnica, composta dagli chef Claudio Ruta (Stellato Michelin); Marco Cannizzaro, vincitore della seconda stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese; Tancredi Parentignoti, vincitore Trofeo Heinz Beck 2017; Liborio Bivona, medaglia d’oro agli Internazionali D’Italia di Massa Carrara; Giovanni Lorenzo Montemaggiore, presidente delegato dei Disciples d’Auguste Escoffier international per la Regione Sicilia e da Anna Martano, prefetto per la Sicilia dell’Accademia Gastronomia e Gastrosofia.

«Sarà una importante occasione – commentano Andrea Finocchiaro e Marcello P. di Silvestro – per evidenziare le professionalità acquisite degli chef professionisti e dagli allievi delle scuole alberghiere e degli istituti di formazione privati. Una giuria specializzata esaminerà ricette e piatti e sarà davvero un momento di crescita umana e professionale in linea con la mission di Ristoworld Italy, ossia quella di premiare le eccellenze sottolineando il concetto chiave della qualità della ristorazione in un contesto moderno e stimolante».

Ospite della giornata Flavia Stroscio, premiata nella categoria “Floral Display” del concorso internazionale “Cake International” svoltosi recentemente a Birmingham. Gold Award per il secondo anno consecutivo, Flavia Stroscio, di Zafferana Etnea, sarà insignita di un particolare riconoscimento di merito da parte di Ristoworld Italy.

Info e iscrizioni al portale www.ristoworld.org