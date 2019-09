ITALCEMENTI, PORTE APERTE A ISOLA DELLE FEMMINE - Ragusa Oggi

ITALCEMENTI, PORTE APERTE A ISOLA DELLE FEMMINE

Una giornata di festa e incontro con la comunità locale, per conoscere da vicino l’impianto e le persone che ogni giorno vi lavorano per produrre il cemento, risorsa fondamentale per lo sviluppo del territorio e delle sue infrastrutture. Questo l’evento “Porte Aperte” che si è svolto oggi nella cementeria Italcementi di Isola delle Femmine, nel palermitano.

Nel corso della mattinata oltre mille persone – tra autorità locali, dipendenti ed ex dipendenti con i loro familiari, clienti e fornitori di Italcementi – hanno visitato la cementeria con numerose richieste di informazioni e curiosità sull’attività dell’impianto. A fare da guide i dipendenti della cementeria, che hanno accompagnato i visitatori tra i vari reparti alla scoperta del processo di produzione del cemento e degli impegni di Italcementi a favore della sostenibilità, dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro e della qualità e innovazione dei prodotti.

Tra i visitatori anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Francesco Riso” di Isola delle Femmine. Iniziative di intrattenimento per le famiglie e degustazioni di prodotti locali hanno reso ancora più interessante la mattinata. Tra le autorità intervenute, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il deputato regionale Alessandro Aricò, il sindaco di Isola delle Femmine, Stefano Bologna, e quello di Capaci Pietro Puccio.

“Con il Porte Aperte di oggi desideriamo rafforzare il rapporto positivo con la comunità locale, di cui da oltre sessant’anni facciamo orgogliosamente parte – ha dichiarato Agostino Rizzo, Direttore Tecnico Italcementi -. Nel nostro impianto hanno lavorato generazioni di famiglie e con il nostro cemento sono state realizzate opere e infrastrutture importanti per tutta la Sicilia. La cementeria di Isola delle Femmine è sempre aperta a chiunque voglia visitarla e avere maggiori informazioni sulla nostra attività, ma la giornata di oggi vuole essere un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di mantenere un dialogo aperto, costante e costruttivo con il territorio”.

Il legame con il territorio è una priorità per Italcementi, è stato sottolineato nel corso dell’iniziativa. “L’obiettivo della cementeria è quello di produrre cemento di qualità nel modo più sostenibile possibile”, è stato sottolineato.

Nel corso degli anni sono stati eseguiti continui interventi di ammodernamento dell’impianto volti a migliorare le prestazioni produttive e ambientali dell’impianto. Due centraline per il monitoraggio dell’aria installate da Italcementi e gestite dall’Arpa Sicilia nei comuni di Isola delle Femmine e Capaci monitorano 24 ore su 24, tutto l’anno, la qualità dell’aria nei territori limitrofi alla cementeria, registrando dati al di sotto dei limiti normativi.

Recentemente importanti investimenti per l’ammodernamento dell’impianto sono stati fatti per la demolizione delle due vecchie linee di cottura e la realizzazione, in corso, di un nuovo camino che andrà a sostituire la vecchia ciminiera risalente agli anni Sessanta. Il nuovo camino sarà terminato a cavallo del nuovo anno, entro il quale sarà demolita anche la vecchia struttura.

Con il cemento prodotto a Isola delle Femmine sono state realizzate importanti opere ed infrastrutture in tutta la Sicilia. Tra le opere principali la Cittadella Universitaria a Palermo, il Passante Ferroviario di Palermo, il Depuratore di Acqua dei Corsari, il Ministero delle Comunicazioni e Ministero delle Finanze-Centro di Servizi presente nel capoluogo, numerose dighe e depuratori dislocati lungo tutta la Regione, i porti turistici di Trapani, Sant’Agata di Militello (ME) e Capo d’Orlando (ME) e il prolungamento molo del Porto di Termini Imerese (PA).