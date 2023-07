IT alert, alle 12 di oggi il messaggio della protezione civile: è solo un’esercitazione

Alle ore 12 di oggi, mercoledì 5 luglio, scatterà il messaggio del test “IT-alert” in Sicilia come parte del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. È stato comunicato alla popolazione attraverso una campagna informativa condotta dalla Regione Siciliana e dalla Protezione Civile.

IT ALERT, E’ SOLO UN’ESERCITAZIONE

Durante il test, i telefoni cellulari connessi alle reti degli operatori di telefonia in Sicilia suoneranno contemporaneamente emettendo un segnale distintivo diverso da quello delle normali notifiche. Il messaggio di test “IT-alert” verrà inviato a tutti i dispositivi mobili senza la necessità di iscriversi o scaricare un’applicazione. Il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti.

Si consiglia alle persone di leggere il messaggio di test quando lo ricevono. Dopo il test, coloro che desiderano fornire feedback possono visitare il sito www.it-alert.it e rispondere al questionario per aiutare a migliorare lo strumento.

CHE COS’E’ IT ALERT

È importante notare che questo è solo un test e non c’è bisogno di preoccuparsi se si riceve il messaggio. Il sistema “IT-alert” verrà utilizzato per informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso nelle regioni coinvolte nella sperimentazione, inclusa la Sicilia. Il sistema mira a fornire avvisi relativi a diverse situazioni di emergenza come maremoti, collasso di dighe, attività vulcaniche, incidenti nucleari o radiologici, incidenti industriali rilevanti o precipitazioni intense.

LA TECNOLOGIA IT ALERT

L’invio dei messaggi “IT-alert” avviene attraverso la tecnologia cell-broadcast, che consente di inviare messaggi a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, delimitando un’area corrispondente a quella interessata dall’emergenza. Tuttavia, la capacità di ricevere i messaggi può dipendere anche dal dispositivo e dalla versione del sistema operativo installata sul cellulare.