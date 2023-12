Ispica si prepara al Natale. Acceso il grande albero in piazza ed aperti i mercatini

Clima natalizio nella città del Presepe Vivente per eccellenza. Mentre si respira aria di preparazione al grande evento al Parco Forza, in città commercianti e cittadini hanno iniziato il percorso che porta al Natale avviando i mercatini che danno un’area nordica alla città. Per l’accensione del grande albero di Natale in piazza sono scesi cittadini e bambini delle scuole ispicesi. Festa, quindi, in piazza Unità d’Italia, cuore del centro ispicese.

Si è respirata in città, in un clima festoso, la prima aria natalizia, è stato commentato. Tutto proseguirà con il ricco calendario di appuntamenti già reso pubblico.

Naturalmente anche grazie agli alunni che con le loro rappresentazioni e le loro esibizioni musicali, hanno allietato la serata. Presenti il sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore Carmelo Denaro, Giorgio Caccamo presidente della Pro Loco Spaccaforno, Angela Figura coordinatrice degli artigiani del mercatino e le dirigenti scolastiche Elisa Faraci dell’Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina e Veronica Veneziano dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci. Presente anche Don Gianni Donzello che ha impartito la benedezione all’evento.