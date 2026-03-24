Ispica pronta al voto: seggi aperti in Sicilia il 24 e 25 maggio

I cittadini di Ispica saranno chiamati alle urne domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 per le elezioni amministrative 2026. In caso di secondo turno di ballottaggio, il voto si svolgerà domenica 7 e lunedì 8 giugno negli stessi orari.

Il decreto ufficiale con l’elenco dei Comuni siciliani interessati alle elezioni conferma che saranno 71 gli enti locali chiamati alle urne. Di questi, 54 adotteranno il sistema maggioritario per l’elezione di sindaci e consiglieri, mentre i restanti 17, con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, voteranno con il sistema proporzionale. I capoluoghi coinvolti sono Agrigento, Enna e Messina.

Ispica, unico Comune del Ragusano interessato, eleggerà il proprio sindaco e il Consiglio comunale. L’evento rappresenta un momento cruciale per la città, che avrà l’opportunità di scegliere la guida politica locale e le strategie per i prossimi cinque anni.

Il voto amministrativo in Sicilia interesserà anche altre province: nell’Agrigentino 9 Comuni, nel Nisseno 7, nel Catanese 9, nell’Ennese 6, nel Messinese 17, nel Palermitano 16, nel Siracusano 3 e nel Trapanese 3. Per Ispica, l’attenzione sarà massima, considerando la particolare rilevanza politica e sociale del territorio, dove i cittadini potranno esprimere liberamente la propria preferenza su candidati e liste.

© Riproduzione riservata