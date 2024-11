Ispica: Innocenzo Leontini rientra in Forza Italia

“Ispica, e più in generale la Sicilia, rappresentano il simbolo di un nuovo slancio per Forza Italia, un partito che sceglie di ripartire dalle sue radici, dal territorio e dalle persone”. Con queste parole, la senatrice Daniela Ternullo ha accolto ufficialmente il ritorno di Innocenzo Leontini in Forza Italia, celebrato durante una conferenza stampa tenutasi a Ispica, in provincia di Ragusa.

Leontini, attuale sindaco di Ispica, torna a far parte del partito con cui ha condiviso un lungo percorso politico. “Il suo ritorno non è solo motivo di orgoglio – ha dichiarato la senatrice – ma rappresenta una risorsa preziosa per il nostro partito e per il futuro della nostra comunità”.

La senatrice Ternullo ha sottolineato come il ritorno di Leontini sia un momento significativo per Forza Italia, che rinnova il suo impegno partendo dal dialogo con il territorio. “Un momento importante per il partito – ha aggiunto – che riafferma la propria attenzione ai bisogni del territorio con una strategia dal basso, per costruire un futuro solido e condiviso. La scelta di Leontini dimostra che Forza Italia continua a essere un punto di riferimento per chi crede nei valori del dialogo, della moderazione e dell’impegno concreto”.

Leontini sarà una figura chiave nel promuovere iniziative che possano rispondere alle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione al sostegno di imprese, famiglie e giovani. “Insieme possiamo lavorare per rispondere alle sfide del presente e costruire opportunità per il futuro”, ha concluso Daniela Ternullo, augurando al sindaco di Ispica buon lavoro e ribadendo la fiducia nelle sue capacità di leadership e nella sua esperienza.

