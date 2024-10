Ispica: due braccianti si picchiano in azienda, denunciati per lesioni aggravate

I carabinieri di Ispica sono intervenuti nella mattinata di ieri per placare una violenta lite tra due braccianti agricoli di origine tunisina, avvenuta all’interno di una proprietà di una nota azienda locale. I due, un 24enne e un 30enne, entrambi residenti a Ispica e impiegati presso la stessa società, si sono scontrati per motivi personali, non legati all’ambito lavorativo.

ll conflitto

Il conflitto è iniziato con il 24enne che, minacciando il suo connazionale, lo ha colpito al volto con una testata, causando ferite guaribili in 3 giorni. Il 30enne, in risposta all’aggressione, ha reagito impugnando un coltello e ferendo il suo assalitore all’addome, con una prognosi di guarigione di 30 giorni.

Il violento episodio ha preoccupato i presenti, che hanno immediatamente allertato i Carabinieri. Gli agenti, giunti rapidamente sul luogo, hanno condotto un’indagine utilizzando i sistemi di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze dei presenti. Grazie al loro intervento, è stato possibile ristabilire l’ordine e ricostruire accuratamente la dinamica dei fatti.

Entrambi i protagonisti della lite sono stati denunciati per lesioni personali aggravate.

© Riproduzione riservata