Isolata a Favignana a causa del maltempo, Rosina festeggia 101 anni coi carabinieri

Zia Rosina, Rosa Giangrasso, ha festeggiato l’invidiabile traguardo di 101 anni. Abita a Favignana ma in questi giorni, a causa del maltempo, la piccola isola non è raggiungibile con i trasporti e i parenti non sono riusciti ad arrivare da lei per festeggiare il suo compleanno.

La donna, la più anziana tra gli abitanti delle Egadi, riceve spesso la visita dei carabinieri dell’isola che, sapendo che vive da sola vanno a trovarla per assicurarsi che stia bene chiedendo se le serve assistenza. Così, ha festeggiato il suo compleanno con loro, dato che era rimasta sola.

Il Comandante di Stazione ha pertanto deciso di festeggiare il compleanno dell’ultracentenaria con una torta che i militari hanno preparato in caserma visto che in questo periodo dell’anno non ci sono pasticcerie aperte sull’isola.