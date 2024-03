Ipogeo diventa un museo, sarà raggiungibile con un ascensore

Ipogeo diventa un museo della mineralogia. Nelle viscere di via Crispi ad agrigento una galleria di 50 metri con una altezza di 7 ed una larghezza di 5 racconterà la storia di Akragas. Svelati alcuni particolari del progetto dal Genio civile, insieme a Comune e Protezione civile. Un ascensore posta sul marciapiede nord del Viale della Vittoria condurrà all’interno dei cunicoli. Sarà così reso fruibile, l’pogeo-cisterna di via Crispi, che si snoda in una galleria di 50 metri di lunghezza con un altezza di ben 7 metri e 5 di larghezza.

© Riproduzione riservata