Iomangioebevosiciliano, l’appello degli imprenditori che mobilita il web - Ragusa Oggi

Lanciato nei giorni scorsi, l'hashtag #iomangioebevosiciliano, cui fanno capo l'omonima pagina fb e sito web, già annovera tanti illustri promotori dell’iniziativa volta alla ripresa dell’economia siciliana attraverso l’acquisto e il consumo di prodotti provenienti esclusivamente da aziende locali.

A lanciare il grido d'aiuto sono, infatti, proprio le imprese locali cui giornalisti e comunicatori hanno deciso di dare voce dando vita a questa iniziativa.

Dalla considerazione che il cambiamento determinato dall’ emergenza pandemica Covid-19 sta modificando, irreversibilmente, le abitudini di vita e di consumo di tutte le persone del mondo così come tra le imprese ed i cittadini siciliani, nasce la consapevolezza che sia adesso il momento di agire per garantire la tenuta del sistema produttivo siciliano disegnando una strategia per la costruzione condivisa di un futuro possibile, capace di concentrarsi sul valore della vita umana e su comportamenti etici, ecosostenibili, economicamente convenienti, a beneficio delle attuali e, soprattutto, delle future generazioni.

Per questo motivo, un gruppo di amici, imprenditori siciliani, produttori di cibo e bevande, esercenti della ristorazione, comunicatori, giornalisti e semplici privati cittadini ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione finalizzata a promuovere e sostenere la filiera agroalimentare siciliana.

#iomangioebevosiciliano, è un invito rivolto ai consumatori e protagonisti del settore della ristorazione siciliana che intende spingere verso la valorizzazione dell’economia circolare, la promozione del brand Sicilia e la valorizzazione delle micro imprese del food & beverage.

Molto più che un semplice hashtag, #iomangioebevosiciliano vuole diventare un modus vivendi destinato ad entrare nella cultura di tutti i siciliani per sostenere anche, e soprattutto, tutti quei produttori, prevalentemente piccole e piccolissime imprese, che proseguono la produzione senza sosta, anche in questi giorni di emergenza straordinaria, per garantire il fabbisogno dei beni di prima necessità.

L’appello verso i consumatori è, quindi, quello di fare attenzione all’origine dei prodotti, di leggere le etichette e richiedere informazioni sulle provenienze, perché bere e mangiare siciliano significa, anche, essere responsabili e solidali nei confronti dei tanti lavoratori ed imprese che rischiano il collasso nella nostra economia regionale che, oggi più di ieri, ha bisogno di sostegno.