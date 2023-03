Io l’ho (s)vista così: Virtus, un “frittatone” in difesa

Ricordate il motto dei moschettieri? “tutti per uno, uno per tutti”, le truppe di Asterix non lo conoscono! La Virus a Bernareggio subisce questi parziali; 24-17 primo quarto, 26-18 secondo, quarto, 27-29 terzo quarto e per concludere 29-20 ultimo quarto. E’ come avrebbe detto il principe De Curtis; è la somma che fa il totale, cioè centosei (106).

Le avvisaglie, chiamiamole così, c’erano già state nell’ultima vittoriosa partita casalinga, pur vincendo avevamo subito ottantacinque (85) punti a domicilio. In trasferta tra le mura avversarie, il disagio aumenta, la bandiera sventola meno, i giocatori casalinghi giocano con più fiducia e il “frittatone” è fatto. No difesa no PARTY!

Voto condotta: emblematico.

Buona partita offensiva per Gaefranco-detto Tano, ventuno (21) chicchi nel paniere avversario. Nei primi due quarti non si capiva chi c’era in campo (Gaetano? Franco? Tano? chi?) molto diverso dal giocatore visto nel girone di andata. Nei restanti due quarti è tornato lui, 7/10 nei tiri liberi, nove rimbalzi e tanta presenza in attacco. Certo anche lui esente dal motto dei Moschettieri, come dato di fatto, segnando ottantaquattro punti in casa altrui la partita si dovrebbe vincere…a meno che…

Voto condotta: incompiuto.

Completamente perso nel marasma generale, troviamo Definitivo, forse uno dei pochi con ben chiaro il motto dei Moschettieri, anche per questo il ragazzo rimane spiazzato davanti al fuggi fuggi generale in difesa! Finisce con il 100% da due punti, ma solo tre conclusioni. Solo tre rimbalzi in venti minuti. Colpevole d’innocenza perché lui è un giocatore che completa il gioco dei compagni, prezioso quando gli altri gliene offrono la possibilità, impotente nel reggere una squadra da solo.

Voto condotta: innocente.