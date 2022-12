Io l’ho (s)vista così! Dopo aver indovinato a che ora gioca la Virtus Ragusa

Nuova partita casalinga e nuovo orario, sembra un gioco: “Scopri a che ora gioca la Virtus”. E’ la settimana dei Patavini (abitanti di Padova) e sarà la seconda sconfitta settimanale. Prossima settimana recupero infrasettimanale contro Capo D’orlando, visto l’organico diciamo che non cade a “fagiolo”.

Il nostro Topolino-Festinese non se la cava male oggi, il problema è che fa più strada dal campo alla panchina e ritorno che SU e GIU’ per il campo. All’inizio sembra sempre titubante nel tirare con fiducia ma poi un pò meglio. L’atteggiamento del corpo è di quelli che non vogliono mollare, il punteggio, però, non dà scampo. Voto condotta: in rialzo!



La partita non racconta un granchè si infiamma con i tecnici (falli) e gli antisportivi (falli), Gaefranco-Tano porta in giro la canottiera per il campo senza una meta precisa, ogni tanto si accende la spia rossa della riserva e tocca spingere per arrivare. Un paio di solite entrate mancine, qualche tiro libero segnato e qualcuno no, fa cose buone per talento e voglia e altri disastri si presume per “poca benzina”.

Voto condotta: quasi



E’ una partita dove nessuno incide nel punteggio, B(o)ombastic ancora meno, anzi ci prova facendosi fischiare un fallo tecnico e quasi ci riesce. Le percentuali di Bergamo sono un ricordo, però lotta e cerca di compensare con il lavoro “sporco”, si SBUCCIA le ginocchia cercando di recuperare la palla. Forse era la giornata dove bisognava sporcarsi di più in difesa, o forse no, non sarebbe cambiato niente.Voto condotta: boh!

P.S. lo “sfrigolio” che sentite è prodotto dal sottoscritto mentre cerca di arrampicarsi sui vetri per scrivere e descrivere questa partita.