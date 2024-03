Investito un uomo a Ragusa. E’ in prognosi riservata

Un uomo di 81 è stato investito da una autovettura nel pomeriggio di oggi in viale delle Americhe a Ragusa, nel tratto tra via Aldo Moro e via Quasimodo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17. L’anziano, soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II è in prognosi riservata. Sul posto, oltre ai soccorsi, gli agenti della Polizia locale che stanno effettuando i rilievi

