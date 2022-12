Inverno in stand-by con l’anticiclone di Natale: temperature primaverili fino a Capodanno

Il clima avrà davvero poco di invernale, non sarà particolarmente freddo anzi a tratti molto mite al Centrosud, dove nelle aree soleggiate si potranno raggiungere o superare i 15-16°C, con punte anche di oltre 18-20°C all’estremo Sud, Sardegna e Sicilia.

Il tempo non dovrebbe subire particolari scossoni fino a fine anno, sebbene l’anticiclone potrebbe venire disturbato da qualche modesto impulso instabile di passaggio, ma il vero inverno, almeno per ora, non si farà ancora vedere sull’Italia.