Intolleranze alimentari? Ecco come scoprirle e come curarle

Una farmacia che è un punto di riferimento per il territorio e che da anni e si occupa del benessere e della cura dei pazienti. Ma in particolar modo, nei mesi di gennaio e febbraio vi sono alcuni problemi che affliggono tantissime persone: cattiva digestione, pesantezza di stomaco, gonfiori addominali e in generale disturbi legai all’alimentazione. Quali possono essere le cause e come cambiare regime alimentare in sicurezza? A Vittoria, la Farmacia De Pasquale, sita in via Cavour 292, dedica i mesi di gennaio e febbraio alle analisi delle intolleranze alimentari. I mesi di gennaio e febbraio, che arrivano subito dopo gli eccessi alimentari delle feste, sono i mesi ideali per effettuare le analisi delle intolleranze.

In questo ambito la farmacia De Pasquale che appartiene alla famiglia di Giovanni e Stefania De Pasquale, sin dal 1936 mette a disposizione dei suoi clienti la professionalità e la competenza delle dottoresse esperte in materia che compongono lo staff, Valeria Malluzzo, Michela Guastella e Luana Di Stefano e anche delle collaboratrici Marta Sallemi ed Erica Giacalone.

Presso la farmacia De Pasquale è quindi possibile sottoporsi al test delle intolleranze grazie alla collaborazione con un laboratorio specializzato. Oltre a questo, si procederà a un’analisi dell’alimentazione quotidiana per fornire poi tutta una serie di consigli personalizzati e una traccia da seguire come percorso di coaching, ideale per monitorare mensilmente i successi.

E’ possibile prenotare il test per le intolleranze alimentari anche attraverso il sito www.farmaciadepasquale.com o chiamando il numero 0932 981685. Informazioni anche attraverso la pagina facebook. E’ anche possibile prenotare con un semplice messaggio i propri prodotti.

Infatti, l’analisi delle intolleranze alimentari è solo uno dei tanti servizi offerti dalla farmacia De Pasquale: per i titolari e per lo staff, infatti, è importante che i clienti sentano che la farmacia sia un punto di riferimento importante per la salute e la sicurezza. Uno stile umano e vicino alle persone, un punto d’ascolto fondamentale e importante. Uno stile più umano e vicino ai clienti, in cui è fondamentale l’ascolto come pure la predisposizione e la cura nel dare suggerimenti e consulenza. Caratteristica peculiare è anche lo sguardo vigile verso i cambiamenti e le evoluzioni del mondo scientifico, per accogliere le ultime novità in campo farmaceutico. E questo significa che tutto lo staff della farmacia De Pasquale è dedicato alla formazione continua del personale.

La farmacia De Pasquale, infatti, offre moltissimi servizi non solo relativi ai farmaci, ma anche alla bellezza, all’allattamento, ai bambini.

Lo staff della farmacia si occupa con professionalità ed esperienza di tutto ciò che concerne il settore beauty, come il trucco e i disturbi della pelle e dei capelli. E’ possibile sottoporsi all’analisi baropodometrica, all’elettrocardiogramma e alla foratura dei lobi; e ancora vi si può trovare tutto il necessario per la cura del neonato o le migliori attrezzature sanitarie, solo per citare alcuni esempi. Il team composto dai titolari Giovanni e Stefania De Pasquale e dalle collaboratrici farmaciste Valeria Malluzzo, Michela Guastella e Luana Di Stefano e non farmaciste Marta Sallemi ed Erica Giacalone sarà sempre a disposizione.

Per info: Farmacia De Pasquale – Via Cavour 292 – Vittoria – 0932 981685. www.farmaciadepasquale.com.