Inizio nuovo anno pastorale. Convegno della Diocesi di Noto sul coraggio di andare in profondità

Quattro date in altrettante location diverse che toccheranno non solo Noto ma anche Pozzallo e Rosolini. “Duc in altum. Il coraggio di andare in profondità”, questo il tema del convegno che prenderà il via sabato a Noto (Basilica del SS. Salvatore) alle 19.30 per continuare il 24 nella chiesa Madre di Rosolini, il 25 nella chiesa Madre di Pozzallo con l’incontro con l’Arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli ed il 26 a Noto nella cattedrale con il vescovo Mons. Salvatore Rumeo. Il convegno sarà preceduto dall’incontro diocesano dei giovani che hanno vissuto il loro Giubileo a Roma. “Pronti per un nuovo cammino segnato, per grazia di Dio, dalla consegna alle comunità parrocchiali del Piano Pastorale Diocesano mentre il Cammino Sinodale delle Chiese in Italia sta per giungere al suo compimento – annunciano dalla Diocesi netina – ‘prendere il largo’ (Lc 5,4) è una modalità di chi, salito in barca, scioglie gli ormeggi e si avvia verso il mare aperto. Prendi il largo è l’invito ad uscire dalle sicurezze delle nostre vedute parziali e dare respiro ad una ‘progettualità ecclesiale comunitaria’. La tentazione di stare fermi, in questo tempo in cui siamo chiamati a vivere ed operare, è grande e rappresenta un grande rischio per tutti. Siamo consapevoli che la gran parte della nostra missione avviene per le strade del mondo, in mezzo agli altri, in tutti i luoghi in cui si vive, nella vita ordinaria e straordinaria di ogni persona. Ci viene chiesto non solo di esserci, ma di operare a livello educativo – pastorale – culturale per impegnarci a recuperare con forza il senso della dignità umana e della bellezza della nostra vita”.

