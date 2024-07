Iniziati gli allenamenti per Savita Russo al centro federale di Ostia Lido

Da stamattina Savita Russo, judoka diciannonvenne ragusana, ha iniziato gli allenamenti in vista delle Olimpiadi 2024 di Parigi. Attualmente si trova al centro federale di judo di Ostia Lido dove sarà impegnata fino a tutto il 25 luglio, giorno in cui rientrerà nella sua Ragusa prima di partire alla volta di Parigi. Con lei al fianco c’è il suo allenatore Maurizio Pelligra che sta seguendo da vicino tutta la fase preparatoria e che rimarrà nella cittadina romana fino alla fine di questa settimana.

Savita Russo, ragusana, ha casa nella società Koizumi judo Ecodep di Scicli.

E’ in seno a questa società che la giovane ragusana ha trascorso diversi anni fra allenamenti pratici e teorici. Alla corte dello sciclitano Maurizio Pelligra, anch’egli atleta di judo di grande talento e serietà, Savita Russo è cresciuta ed ha costruito un futuro di grande atleta. Nello scorso fine settimana per festeggiarla a Scicli si sono riunite due comunità, quella locale e quella di Ragusa con i rispettivi sindaci, Mario Marino e Peppe Cassì. Con la giovane atleta c’erano anche i genitori e tanti sportivi. La festa al rientro dalle Olimpiadi di Parigi sarà poi nella città capoluogo, a Ragusa. Città che ha dato i natali alla diciannovenne atleta grazie alla quale la provincia iblea sta sognando. Intanto il sindaco Peppe Cassì sta organizzando il rientro dell’atleta dalle Olimpiadi di Parigi nella sua Ragusa. Annunciata anche l’installazione di un mega-schermo per permettere di seguire le fasi di gara di Savita Russo nel corso della sua gara olimpica. Una decisione nobile, rispettosa del ruolo dello sport in una comunità che si prepara alle fasi olimpiche di Parigi. E lo fa con la gioia di vedere una propria conterranea in gara.

