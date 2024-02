Inizia il corso di difesa personale rivolto agli operatori sanitari

Un corso di difesa personale rivolto a tutti gli operatori sanitari a Ragusa. Si terrà al centro Judo Basai e l’iniziativa è sostenuta dall’assessorato alla Sanità e allo Sviluppo di Comunità del Comune di Ragusa, dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Ragusa e dall’Azienda Sanitaria Provinciale. Il corso di difesa personale intitolato “Sentiamoci più sicuri” risponde in modo diretto alla crescente preoccupazione per le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari durante l’espletamento dei loro doveri.

Offrire agli operatori sanitari strumenti per gestire situazioni di pericolo è fondamentale per garantire non solo la loro sicurezza personale, ma anche per mantenere un ambiente di lavoro più sicuro e protetto per tutti. L’istruzione sulla gestione dello spazio vitale e sugli atteggiamenti da adottare in caso di aggressione è particolarmente importante per consentire al personale sanitario di rispondere in modo efficace e calmo in situazioni critiche.

La durata di tre mesi del corso offre un adeguato periodo di apprendimento e pratica, e il fatto che si svolga regolarmente ogni venerdì permette agli operatori sanitari di integrare facilmente la formazione nei loro impegni lavorativi.

© Riproduzione riservata