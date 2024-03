Ingoia pila a bottone, bambino salvato in sala operatoria al Cannizzaro di Catania

Un bambino di sei anni proveniente da Gela si è presentato al Pronto Soccorso con un corpo estraneo nello stomaco: aveva messo in bocca una batteria e l’aveva ingoiata. La famiglia, preoccupata, è stata indirizzata all’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove i medici hanno applicato le linee guida per l’ingestione di pile a bottone. Dopo una radiografia addominale che ha confermato la presenza del corpo estraneo, il bambino è stato portato in sala operatoria, dove gli endoscopisti hanno estratto in sicurezza l’oggetto. Dopo una notte di osservazione, il bambino è tornato a casa in buona salute.