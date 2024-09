Inglese per bambini? Errori da non commettere

Insegnare l’inglese ai bambini può essere un’attività gratificante ma impegnativa, soprattutto se un genitore vuole mettersi in gioco senza avere la giusta esperienza.

Molti educatori e genitori si imbattono in errori comuni che possono ostacolare l’apprendimento di un bambino. Dai metodi di insegnamento inefficaci, alle sfumature psicologiche dell’età, alle barriere linguistiche, la comprensione di questi errori è fondamentale per creare un ambiente favorevole e produttivo per il vostro bambino.

Errori da evitare quando si insegna l’inglese ai bambini

È importante che educatori e genitori riconoscano gli errori comuni che possono ostacolare l’acquisizione della lingua.

Questi errori sono spesso il risultato di metodi di insegnamento inefficaci, della mancanza di differenziazione per soddisfare le esigenze individuali e dell’uso insufficiente di risorse adatte all’età. È importante prestare attenzione agli aspetti psicologici dell’età, essere attenti, monitorare i progressi e non sovraccaricare il bambino.

Quando questi errori si verificano, possono instillare nei bambini la paura di sbagliare, che influisce negativamente sulla loro motivazione e fiducia. Di conseguenza, capire cosa evitare è fondamentale per creare un ambiente di apprendimento positivo che favorisca l’esplorazione e la curiosità.

I problemi più comuni

Secondo gli insegnanti con un’esperienza di un mese nell’insegnamento dell’inglese ai bambini della scuola dell’infanzia Novakid, i problemi più comuni nell’apprendimento dell’inglese sono:

Traduzione diretta: la traduzione letterale di ciò che viene detto in italiano può confondere i bambini e impedire loro di capire l’inglese. È meglio usare frasi e vocaboli in contesti pratici senza dover tradurre.

Correzione eccessiva: correggere continuamente gli errori dei bambini può demotivarli e farli sentire insicuri. È importante incoraggiare l’uso della lingua anche in presenza di errori, perché questo fa parte del processo di apprendimento. Invece della correzione immediata, si possono usare tecniche come la “parafrasi”, in cui la frase viene riformulata correttamente senza sottolineare l’errore.

Aspettative irrealistiche: aspettarsi che i bambini parlino subito in modo perfetto è improduttivo. È necessario essere pazienti e rendersi conto che l’apprendimento avviene per tentativi ed errori, proprio come nel caso dell’acquisizione della lingua madre.

Mancanza di stimoli vari: limitarsi a un solo modo di apprendere può rendere le lezioni noiose. È importante variare le lezioni, includere giochi, canzoni e storie per mantenere l’attenzione e l’interesse dei bambini.

Non coinvolgere i genitori: i genitori svolgono un ruolo fondamentale nell’apprendimento delle lingue. Non relegare l’insegnamento ad altri e coinvolgere i genitori nella pratica quotidiana della lingua può fare una grande differenza.

Ignorare il contesto sociale: i bambini hanno bisogno di interagire con altre persone per esercitare le loro abilità linguistiche. È importante creare occasioni per socializzare in inglese, ad esempio nei gruppi di gioco o nelle classi con altri bambini anglofoni.

Ambiente di apprendimento negativo: creare un ambiente di apprendimento stressante o critico può scoraggiare i bambini dal provare a parlare. È importante creare un ambiente positivo e incoraggiante.

È inutile insegnare la grammatica inglese a un bambino piccolo. L’inglese è una lingua analitica e il pensiero logico è essenziale per imparare la sua grammatica. Un bambino di prima elementare non possiede ancora questa capacità di pensiero. Allo stesso tempo, questa affermazione non significa che si debba iniziare a imparare l’inglese a un’età più avanzata. In alcuni aspetti intellettuali, un bambino può superare un adulto! La memoria di un piccolo, a differenza di quella di un adulto, non è ancora piena di terabyte di informazioni inutili: c’è ancora molto spazio libero. Questo permette al bambino di memorizzare nuove informazioni molto rapidamente e in grandi quantità.

Errori comuni nei metodi di insegnamento

Errori comuni nei metodi di insegnamento possono rendere molto difficile la padronanza dell’inglese da parte dei bambini, portando a incomprensioni di vocabolario, grammatica e pronuncia.

Questi errori possono includere un’eccessiva correzione, che può instillare nei giovani studenti la paura di sbagliare, riducendo la loro fiducia e il desiderio di comunicare.

Metodi d’insegnamento inefficaci possono compromettere il processo di apprendimento, rendendo difficile lo sviluppo delle abilità di base di lettura e scrittura.

Ad esempio, l’uso di un linguaggio troppo complesso durante l’insegnamento può generare confusione anziché chiarezza.

Al contrario, l’uso di un linguaggio adatto all’età e la suddivisione dei concetti in parti possono migliorare efficacemente la comprensione dei testi da parte del bambino.

È molto importante dare un feedback appropriato, non critico; non dare mai feedback sotto forma di concetti assoluti come: sei pigro, non sei capace di parlare, te l’ho spiegato mille volte e altre frasi del genere non fanno altro che demotivare il bambino, non lo aiutano, ma abbassano l’autostima. Invece l’offerta di un feedback costruttivo e immediato permette agli studenti di rendersi conto dei propri errori e di non sentirsi scoraggiati, spiegando in modo pacato come è giusto, perché è così.

È possibile utilizzare tecniche come il gioco di ruolo o i giochi interattivi che non solo rendono le lezioni più piacevoli, ma incoraggiano anche la partecipazione, rafforzando così l’apprendimento e aiutando a praticare gli errori.

Barriere linguistiche e come superarle

Le barriere linguistiche sono un problema serio quando si insegna l’inglese ai bambini, in quanto possono influire negativamente sulle capacità di comprensione e comunicazione. Tali barriere possono derivare da differenze di background culturale, da diversi livelli di familiarità con la lingua e da diversi stili di apprendimento, dalla paura di sbagliare, da una bassa autostima o dalla necessità di accumulare più informazioni per sentirsi sicuri;

L’influenza di accenti, modi di dire e dialetti regionali può complicare ulteriormente la comprensione. Per esempio, un bambino che non parla inglese può avere difficoltà con le frasi inglesi più comuni o con lo slang, quindi gli educatori devono fornire spiegazioni chiare e immagini. Non solo, ma molti genitori creano essi stessi queste barriere convincendo il figlio a tradurgli sempre qualcosa e, in caso di rifiuto, si risentono per aver pagato le lezioni senza vedere i risultati. La psiche del bambino può reagire a questa situazione e sviluppare una forte antipatia per la lingua o l’autostima del bambino può essere irrimediabilmente danneggiata.

Come integrare correttamente la lingua nella vita quotidiana? L’uso della tecnologia, come le applicazioni per l’apprendimento delle lingue e i giochi online, può migliorare notevolmente l’acquisizione del vocabolario e rendere l’apprendimento più divertente.

Gli insegnanti devono comprendere le caratteristiche culturali e di età uniche di ogni bambino, perché questa comprensione costituisce la base per costruire un rapporto e una fiducia.

© Riproduzione riservata