Incontro cosmico sull’Etna: l’ultima foto della cometa catturata a 1.500 metri

Un momento unico, a metà strada tra scienza e magia, è stato immortalato sull’Etna dal fotografo ragusano Gianni Tumino, nella notte del 29 ottobre 2024, in territorio di Fornazzo, sul versante est del vulcano, a quota 1.500 metri. La foto cattura l’intreccio luminoso della Via Lattea e della Cometa, sorvolando l’Etna in un connubio tra il paesaggio lunare e il cielo d’autunno. Uno scatto straordinario che unisce la bellezza naturale della Sicilia con la vastità cosmica, ottenuto durante un’attività minima del vulcano, perfetta per valorizzare ogni dettaglio del cielo notturno.

I Dettagli Tecnici dello Scatto

La foto è il frutto di una meticolosa combinazione di tecniche e attrezzature avanzate. Realizzata con una Canon R5 Mirrorless e un obiettivo Canon RF zoom 15-35 mm impostato a 28 mm con apertura f/3,2, lo scatto ha richiesto 41 pose di 8 secondi ciascuna, ad un’alta sensibilità ISO 6.400 per catturare ogni scintilla cosmica. La post-produzione ha visto l’uso di software come Pixinsight, StarNetV2 e Photoshop, permettendo di armonizzare i dettagli tra Via Lattea, cometa e paesaggio etneo.

Tra Cielo e Terra: Una Sicilia che Unisce

Questa immagine rappresenta un omaggio alla bellezza della nostra Sicilia, alla sua natura selvaggia e alla capacità di restare in sintonia con i fenomeni del cosmo. La location stessa offre uno scenario che porta alla mente l’immensità e la potenza della natura.

In un’epoca in cui il cielo sembra sempre più distante, queste immagini riportano il nostro sguardo alle stelle, ricordandoci quanto siamo legati al nostro ambiente e al cosmo che ci circonda.

