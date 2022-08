Incontri d’estate: comitiva si ritrova dopo anni e saluta il mitico Angelo del Piccolo Bar

In estate, si sa, tra i piccoli periodi di ferie, è possibile ritrovarsi con più facilità tra amici. A Modica una numerosa comitiva si è ritrovata dopo anni. Alcuni lavorano fuori, altri avevano avuto difficoltà a ritrovarsi in passato. A piccoli gruppi si sono rivisti 3-4 volte l’anno ma a questa chiamata hanno risposto davvero in tanti per ritrovarsi insieme. E così amici e compagni modicani hanno deciso di rinvigorire la comitiva visto che la maggior parte dei componenti c’era. Un panino insieme, un foto di gruppo nella panchina in cui si ritrovavano anni fa,, e poi il saluto ad Angelo del Piccolo Bar, luogo cult di Modica, dove si fanno buonissime arancine e pastizzi. Obbligatorio il passaggio per un saluto immancabile.

“Si, eravamo una comitiva molto numerosa – commenta uno dei componenti – Qualcuno lavora anche fuori ma è più perché sono ovviamente tanto diverse le circostanze Un gruppetto di noi si vede ancora 3-4 volte durante l’anno e tra questi abbiamo pensato di fare una call a tutti gli altri per rivederci. Siamo passati a salutare Angelo perché ci passavamo sempre e stare da lui era davvero sentirsi a casa e non solo perché la mamma cucinava tra i migliori rustici di Modica ma soprattutto per la sua ospitalità. Ci è rimasto nel cuore di tutti quanti. Per finire abbiamo fatto un goliardico giro in trenino barocco”. Una piacevole serata tra amici e tra i ricordi.