Incombe l’Africa per le feste pasquali, Pasquetta variabile, a tratti calda e sotto violenti venti di Scirocco. - Ragusa Oggi

Incombe l’Africa per le feste pasquali, Pasquetta variabile, a tratti calda e sotto violenti venti di Scirocco.

Proprio nel momento in cui la primavera sembrava aver trovato stabilità con temperature in linea con le medie stagionali e condizioni di tempo discreto ma soleggiato, un vero e proprio stravolgimento a livello barico ci attende per il weekend, in particolare per la giornata di Pasquetta.

Le manovre che ci traghetteranno verso l’evoluzione per le feste pasquali sono già in atto. Una goccia fredda in cut-off sulla penisola iberica, collegata ad una vasta saccatura proveniente dal nord-atlantico, si sta in queste ore approfondendo fra Portogallo e Spagna. Spostandoci sull’est Europa un canale di aria fredda di estrazione continentale sta alimentando un’area depressionaria presente ad est della Grecia.

Dalla giornata di sabato la depressione dalla Spagna sprofonderà ulteriormente verso sud giungendo fin sul Marocco per poi spostarsi nella giornata di domenica sull’Algeria. Tale movimento causerà l’inevitabile e vasto richiamo di correnti calde provenienti dal deserto algerino e successivamente da quello libico.

EVOLUZIONE PER IL WEEKEND, PASQUA E PASQUETTA

Sabato 20 aprile: cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso per il transito di nubi alte e velature in risalita da nord-Africa; nuvolosità più compatta sarà presente fra ragusano e siracusano ma senza fenomeni. Le temperature saranno in aumento e comprese fra i +20 °C e i +24 °C; mentre i venti soffieranno moderati da est sullo Ionio da nord-est sul Tirreno, forti di Scirocco sul Canale di Sicilia, moderati altrove. Mari: molto mosso il Canale di Sicilia, mossi o poco mossi i restanti mari.

Domenica 21 aprile, PASQUA: al mattino avremo condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio schiarite e tempo soleggiato sul settore occidentale, meridionale, tirrenico fino al messinese ionico; sul settore ionico insisteranno le nubi basse con cielo molto nuvoloso e possibili deboli e isolate piogge. La sera ancora cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul settore centro-orientale, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Le temperature saranno in aumento ovunque, sensibile in serata sulla costa tirrenica, valori termici più contenuti sul settore orientale. I venti soffieranno moderati o sostenuti da est sulla costa ionica, forte burrasca di scirocco, a tratti tempestoso sul Canale di Sicilia e soprattutto in serata sulla costa tirrenica centrale e orientale con raffiche prossime o superiori ai 100 km/h, burrasca su quella occidentale. Mari: grosso o molto agitato il Canale di Sicilia, molto agitati i bacini meridionali, molto mosso il Tirreno, mosso tendente a molto mosso lo Ionio.

Lunedì 22 aprile, PASQUETTA: cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con possibili piogge deboli o al più moderate sul settore centro-settentrionale e ionico. Nel pomeriggio cielo poco o parzialmente nuvoloso sul settore occidentale e parte della costa tirrenica, sul messinese e sulle restanti aree cielo nuvoloso o molto nuvoloso specie sul settore ionico con deboli e locali piogge; possibili rovesci sulle isole Eolie. Pulviscolo sahariano in sospensione che renderà i cieli particolarmente lattiginosi. Le temperature saranno in sensibile aumento sul settore occidentale e su quello tirrenico centro-occidentale con valori massimi prossimi ai +30 °C, valori nettamente più contenuti altrove, specie sul settore ionico dove difficilmente si supereranno i +18/+20 °C. Venti di scirocco di forte burrasca o di tempesta investiranno al mattino il settore occidentale e durante il giorno la costa tirrenica con raffiche prossime o superiori ai 100-120 km/h. Mari: molto agitato o grosso il Canale di Sicilia, agitato o tendente a molto agitato lo Ionio, molto mosso il Tirreno.

Articolo di: Stefano Albanese



©centrometeosicilia.it

