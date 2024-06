Incidente vicino a Coffa, autocarro si ribalta traffico rallentato

In contrada Coffa, vicino Chiaramonte Gulfi, un camion si è ribaltato. Le prime notizie riferiscono che, fortunatamente, non ci sarebbero feriti, anche se il mezzo ha subito danni significativi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per gestire la situazione e rimuovere il camion dalla strada.

L’intervento ha causato rallentamenti alla viabilità nell’area circostante. Le autorità stanno monitorando la situazione. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO foto di Ragusaoggi

