Atto vandalico a Vittoria: vandalizzata la sede del Consiglio

Atto vandalico ai danni della sede del consiglio comunale di Vittoria. Ignoti hanno cosparso di attaccare il chiavistello della porta d’ingresso degli uffici di via Bari, dove si trova la sede del consiglio comunale, a 200 metri da Palazzo Iacono, sede del municipio. L’aula consiliare si trova invece nei locali dell’ex centrale elettrica, oggi destinata ad iniziative culturali e vendita mostra.L’episodio si è verificato probabilmente nella notte tra lunedì e martedì ed è stato scoperto dagli impiegati e dal presidente del consiglio comunale a Concetta Fiore, all’orario di apertura degli uffici. La stessa presidente Fiore ne ha riferito in apertura della seduta del consiglio comunale. Fiore ha parlato di atto vandalico. Dell’episodio sono state informate le forze dell’ordine. In passato si erano verificati altri episodi di vandalismo, due anni fa anche ai danni di alcuni portoni laterali del municipio.

© Riproduzione riservata