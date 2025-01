Incidente sulla Scicli-Sampieri, auto capovolta

Incidente stradale autonomo, stamani, lungo la vecchia Provinciale che collega Scicli a Sampieri. Un’automobile si è capovolta, probabilmente a causa dell’asfalto viscido reso scivoloso dalla pioggia. Fortunatamente, il conducente ha riportato ferite non gravi ed è stato assistito dai soccorsi giunti prontamente sul posto. Il tratto di strada interessato è noto per la sua pericolosità ed è stato purtroppo teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’incidente.

Contributo fotografico: Franco Assenza

