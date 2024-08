Incidente sulla Ragusa-Modica: in codice rosso due motociclisti maltesi

Incidente sulla Ragusa-Modica, statale 115. È accaduto intorno alle 17. Si sono scontrate una moto con a bordo due turisti di origine maltese e una Fiat Panda condotta da un 57enne modicano. I due centauri sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Ferito anche il conducente dell’autovettura ma le sue condizioni non sono preoccupanti, è in codice giallo. Traffico rallentato per permettere i soccorsi e i rilievi. Saranno le indagini dei carabinieri a definire e chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Ricerca fotografica di Franco Assenza – foto di Stefania Milone da Facebook

© Riproduzione riservata