Incidente sulla Ragusa-mare: madre e figlia ferite in un tamponamento con un furgone

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa, al chilometro 14, in prossimità della zona delle Masserie. Coinvolta una Kia Picanto con a bordo due donne, madre e figlia, entrambe trasportate in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe avvenuto a seguito di un tamponamento con un furgone. L’impatto, particolarmente violento, ha causato danni ingenti al piccolo veicolo, deformandone la parte anteriore.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Una delle due donne è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco, mentre l’altra è stata soccorsa dagli operatori sanitari. Entrambe sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per accertamenti.

Le loro condizioni non sarebbero, al momento, gravissime, ma si attendono aggiornamenti ufficiali sulle diagnosi.

Sul posto anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

