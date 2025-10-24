Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Incidente sulla Ragusa-mare: madre e figlia ferite in un tamponamento con un furgone
24 Ott 2025 17:05
Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa, al chilometro 14, in prossimità della zona delle Masserie. Coinvolta una Kia Picanto con a bordo due donne, madre e figlia, entrambe trasportate in ospedale.
Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe avvenuto a seguito di un tamponamento con un furgone. L’impatto, particolarmente violento, ha causato danni ingenti al piccolo veicolo, deformandone la parte anteriore.
I soccorsi
Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Una delle due donne è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco, mentre l’altra è stata soccorsa dagli operatori sanitari. Entrambe sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per accertamenti.
Le loro condizioni non sarebbero, al momento, gravissime, ma si attendono aggiornamenti ufficiali sulle diagnosi.
Sul posto anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.
