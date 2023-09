Incidente sulla Modica-Ragusa: auto contro furgone, ci sono feriti

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla Modica-Ragusa. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone e un’auto hanno avuto un impatto. Tre i feriti, di cui uno in condizioni più serie.

Il traffico ha subito notevoli ralletamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO