Incidente sulla Comiso-Chiaramonte, coinvolti tre mezzi

Sono quattro i feriti dell’incidente stradale che si è verificato questa mattina, intorno alle 8,45, lungo la strada provinciale Comiso – Chiaramonte al km 7. Tra questi ci sono due bambini, una piccola di tre anni ed un neonato di 5 mesi. Si trovavano a bordo di una Ford EcoSport condotta dalla madre. L’auto proveniva dalla direzione di Chiaramonte e si dirigeva verso Comiso. Un’altra vettura, un fuoristrada Wolkswagen la precedeva e – mentre stava per effettuare una svolta a sinistra – si è scontrata con una Peugeot 2008 che procedeva in senso opposto.

Nello scontro sono rimaste coinvolte tutte le tre vetture. Gli occupanti della Ford, la madre e i due bambini, sono stati trasportati in ospedale a Vittoria. Al Guzzardi si trova anche il conducente della Peugeot. Il conducente del fuoristrada invece non ha riportato nessuna grave conseguenza. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale di Comiso. La polizia, i carabinieri e i vigili urbani di Chiaramonte Gulfi hanno coadiuvato per la viabilità. Il traffico è stato interrotto per tre ore e riaperto dopo le 11.30.