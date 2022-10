Incidente sul lavoro muore Salvatore Matarazzo. Era caduto da box ortofrutticolo a Comiso

E’ purtroppo morto Salvatore Matarazzo, l’uomo che ieri è caduto da una considerevole altezza mentre lavorava nel box del mercato ortofrutticolo di Comiso. L’uomo, di quasi 60 anni, stava lavorando sul tetto di una delle strutture del mercato comisano ma per cause da accertare è scivolato a terra cadendo rovinosamente. Trasportato dal 118 subito intervenuto per i soccorsi, è stato poi trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso. I medici hanno subito sottoposto l’uomo alle cure del caso ma da pochi minuti è purtroppo stata confermata la notizia del suo decesso. Ricerca fotografica di Franco Assenza

