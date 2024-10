Incidente sul lavoro a Ispica. Il ferito è un operaio di ventisei anni. Non è in pericolo di vita

Una dinamica tutta da accertare anche se i primi rilievi spiegherebbero i fatti. Un grosso automezzo, per cause in corso di accertamento, avrebbe urtato contro un’impalcatura in acciaio sulla quale stavano lavorando due operai in opere di ristrutturazione di un immobile ad uso civile. L’incidente nella centralissima strada statale 115 nel tratto che fa ad angolo con la via Padova. Nell’urtare l’impalcatura i due operai che erano sopra ad un piano della struttura in acciaio, quello più basso in corrispondenza con il primo piano dell’immobile, sarebbero caduti.

Ferito un giovane di 26 anni

La peggio ad uno di essi, un giovane di 26 anni, che è stato trasferito dai sanitari del 118 all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Avrebbe riportato ferite e contusioni ma non è in pericolo di vita. E’ stata una fortuna che gli operai si trovassero al primo livello dell’impalcatura mentre stavano intervenendo per dei lavori di ristrutturazione.

L’automezzo, nel fare una manovra, avrebbe urtato i tubi in acciaio facendo traballare la struttura. Ad intervenire oltre che i sanitari del 118 anche i carabinieri della Stazione di Ispica e del Nucleo operativo radiomobile che hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità dell’autista del mezzo e se l’impalcatura era stata “innalzata” nel rispetto delle norme di sicurezza.

