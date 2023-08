Incidente sul lavoro a Chiaramonte, operaio forestale cade da una scarpata. Chiamato elisoccorso

Incidente sul lavoro stamani a Chiaramonte Gulfi: un operaio dell’azienda forestale è caduto da una scarpata poco sopra il costone nei pressi del cimitero di Chiaramonte Gulfi. L’operaio, di circa 62 anni, stava lavorando, insieme alla sua squadra, alla pulizia e al decespugliamento della strada che costeggia il bosco.

Sono state attivate le procedure di soccorso e, oltre ai sanitari intervenuti sul posto, è stato anche allertato l’elisoccorso che è giunto sul posto. Non sono state ancora rese note le sue condizioni di salute ma non sarebbe in pericolo di vita.

AGGIORNAMENTO

L’operaio è caduto da un’altezza di circa 5 metri. Già avuto un primo soccorso sul posto, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania per accertamenti. Non è in pericolo di vita.