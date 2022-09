Incidente stradale sulla S.S. 194. Coinvolte tre autovetture

Incidente stradale stamattina alle 7.30 sulla strada statale 194 poco prima del bivio che conduce alla zona industriale Asi di Pozzallo. Ad essere coinvolte tre autovetture. In corso di accertamento le dinamiche del sinistro che ha di fatto bloccato tutto il traffico che in questo orario è particolarmente sostenuto su tutta l’arteria stradale. I feriti sono stati trasportati in ambulanza al Maggiore di Modica.

