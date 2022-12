Incidente stradale sulla Ragusa – Catania, auto capovolta dopo scontro con camion

La strada per Catania è ancora una volta teatro di un grave incidente stradale. Due feriti, trasferiti dai soccorritori in ospedale ed ancora due auto incidente dopo scontro con un camion. Una delle autovetture, a seguito dell’impatto, si è capovolta ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre gli occupanti.

L’incidente è avvenuto a pochi chilometri da Coffa, nel territorio di Chiaramonte Gulfi e ha visto la presenza degli operatori del 118 e dei rappresentanti delle forze dell’ordine per anche andare a regolamentare il traffico. Secondo una prima parziale ricostruzione il camion avrebbe tamponato le due autovetture durante il transito sulla strada che collega Ragusa a Catania e per la quale si aspettano buone notizie per il progetto di raddoppio con la spada di Damocle riguardante la scadenza di una parte del finanziamento pubblico. Di recente sono state pubblicate le graduatorie con le aziende che hanno partecipato e si sono aggiudicati i differenti quattro lotti.